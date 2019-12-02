Под Оренбургом рухнул мост. Видео

Под Оренбургом, в районе поселка Кушкуль, обрушился мост. В результате обрушения пострадали три человека.

«Двоих увезли на скорой, они получили травмы легкой степени тяжести: у одного — голова, у второго — нога. Они проводили работы на мосту. Третий пострадавший отказался от госпитализации. Информация предварительная», — сказали ТАСС в пресс-службе оренбургского Министерства здравоохранения.

Представитель мэрии Оренбурга рассказал, что обрушившийся мост находился на реконструкции, он числится на балансе области. По его словам, главное управление дорожного хозяйства области вешало объявления, что будут проводиться работы с опорами моста.

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В оренбургском управлении МЧС подтвердили, что обрушение моста произошло при ремонтных работах. По информации спасателей, пострадали два человека.

На месте работают экстренные службы, экипажи ДПС. По предварительным данным, обрушились два пролета моста.

Очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия. По их словам, движение в районе моста уже перекрыто.

В соцсетях люди пишут, что за час до обрушения водители заметили на дороге провод-шнур.