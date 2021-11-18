Смертельное ДТП произошло под Новосибирском

Смертельное ДТП произошло на трассе Р-255 в Мошковском районе Новосибирской области. Там столкнулись три грузовых автомобиля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отделение пропаганды госавтоинспекции по Новосибирской области.

Водитель грузовика Scania не справился с управлением. Он влетел в автомобиль Renault Premium, который в этот момент двигался по встречной полосе. Из-за удара последний также столкнулся с грузовиком Volvo. В результате водитель Renault получил травмы, которые не совместимы с жизнью. 43-летнего водителя Volvo направили в больницу.