Под Москвой загорелся ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

На загородной территории гольф-клуба Moscow Country Club в Красногорском районе, на 31 км Волоколамского шоссе загорелись ресторан и гостиница. Огнем охвачены около тысячи квадратных метров.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области. Сообщение о возгорании поступило в 00:25.

«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений происходит горение двух строений (одно по всей площади, второе - кровля). На данный момент площадь пожара 1000 квадратных метра», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, так как в момент возникновения пожара людей в ресторане и гостинице не было.