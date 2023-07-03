Происшествия 03 июля 2023, 15:47 Почтовую таможню в Москве эвакуировали из-за посылки с вероятными минами ФТС подтвердила эвакуацию отделения в Москве из-за посылки с минами РИА «Новости»

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Подозрительная посылка стала причиной эвакуации сотрудников и посетителей Центральной почтовой таможни в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы сообщил РБК.

В беседе с ТАСС в ведомстве уточнили, что в одной из посылкой обнаружили предметы, похожие на мины.

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«ФТС России подтверждает обнаружение похожих на мины предметов в посылках в Москве», — заявил собеседник агентства.

Источник «360» в экстренных службах столицы сообщил что две противотанковые мины в одной из посылок нашел сотрудник Центральной почтовой таможни в отделении в Красносельском районе Москвы.

Собеседник добавил, что в боеприпасах не было зарядов, при этом во время проверки при помощи специальной техники сигнал об опасности груза не прозвучал.