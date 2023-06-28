Эксклюзив 28 июня 2023, 14:06 «Почти весь мозг поврежден». Дочь избитого дипломата Николаева рассказала о состоянии отца Дочь дипломата Николаева: отец лежит в тяжелой коме после избиения в Тверской области Freepik

Читать 360tv в

Известный российский дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол в Бангладеш Александр Николаев остается в крайне тяжелом состоянии после избиения. Об этом сообщила «360» дочь пострадавшего Ксения.

Николаев попал в больницу после того, как его избили в Тверской области. По словам Ксении, 17 июня у ее отца произошел конфликт с мужчиной возле магазина в поселке городского типа Новозавидовском. Ссора случилась в промежутке между 19:15 и 20:00.

Реклама

«Отец был доставлен в коме в районную поселковую больницу, нас они нашли в 11 вечера, так как он без документов вышел на даче», — рассказала женщина.

Этой же ночью дочь дипломата приехала в город Конаково. Затем бывшего посла перевели в Тверскую областную клиническую больницу. Николаев был в коме и находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

«На следующий день ему сделали операцию. Он так и остается в крайне тяжелом состоянии, в коме второй степени», — сообщила Ксения.

Ночью 21 июня пострадавшего перевели в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Дипломат по-прежнему лежит там в глубокой и тяжелой коме.

«У него переломы нескольких костей черепа — там почти весь мозг поврежден», — уточнила дочь бывшего посла.

Нападавший сказал, что это несчастный случай

Ксения сама искала свидетелей, чтобы понять, что произошло с отцом. Очевидцы рассказали ей о драке.

По словам женщины, личность нападавшего известна. Мужчина даже выходил с ней на связь.

«Он мне писал, чтобы я пожалела его детей, что он очень жалеет, что произошел конфликт», — поделилась Ксения.

Как поняла дочь Николаева, в полиции нападавший сказал, что ничего не делал и это был несчастный случай. Мужчине якобы показалось, что дипломат заглядывает в его машину. По версии подозреваемого, он взял экс-посла за грудки, а тот будто бы упал сам. Свидетели при этом отказались давать показания, отметила Ксения.

«Там есть одна пожилая женщина, которая все видела от начала до конца. Вчера вечером возбудили уголовное дело наконец-то, и, может, она даст показания официальные», — подытожила дочь пострадавшего.