Происшествия 15 декабря 2023, 07:45 Почти весь Артем остался без воды из-за аварии на трубопроводе Авария на трубопроводе оставила без водоснабжения 69 тысяч жителей Артема

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В городе Артем произошел порыв магистрального трубопровода. Без водоснабжения остались 69 тысяч человек. Повреждения устранят к вечеру 15 декабря, сообщило правительство Приморского края.

«Порыв на трубопроводе в Артеме планируется устранить к сегодняшнему вечеру. Сейчас на месте работают специалисты и техника „Приморского водоканала“», — сообщила пресс-служба.

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Кабмин показал видео с места аварии. Специалисты уточнили, что разошелся шов на магистральном трубопроводе, смонтированном в 1969–1971 годах. Аварийные бригады перекрыли задвижки, и поток воды пошел на убыль.

Весь водоснабжения остался почти весь Артем от поселка Штыкова до ТУ «Углового», сообщили в администрации городского округа. Отключение коснулось 69 тысяч жителей более чем 900 многоквартирных и пяти тысяч частных домов, сообщила прокуратура Приморья. Надзорное ведомство устроило проверку.

В городе Гуково Ростовской области из-за отключения электричества на насосной станции без воды остались свыше 60 тысяч человек. Линии электропередачи повредил сильный ветер.