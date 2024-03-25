Происшествия 25 марта 2024, 17:04 Почти в 10 ТЦ в Москве начали проверки после сообщений о «минировании» ТАСС: в Москве около 10 ТЦ проверяют из-за сообщений об угрозе взрывов РИА «Новости»

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Правоохранители начали проверку около 10 торговых центров в Москве после сообщений с угрозами взрыва. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах сообщил ТАСС.

«Сегодня около 10 ТЦ были „заминированы“, посетителей большинства эвакуировали. Ведется проверка зданий», — сказал собеседник агентства.

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Несколько ТЦ, по его словам, уже проверили, данные об угрозе не подтвердилась, и они возобновили работу.

В Санкт-Петербурге неизвестные также сообщили о якобы минирования «Пассажа» на Невском проспекте.

Эти данные «Фонтанке» подтвердил директор ТД Дмитрий Абрамов. Он заявил, что поступил телефонный звонок о том, что здание заминировано.

К зданию торгового центра прибыли полиция и сотрудники МЧС.