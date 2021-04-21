Почти столетний жилой дом загорелся в Москве

Источник «360» сообщил об открытом горении крыши здания старой постройки, расположенного по адресу ул. Пятницкая 53/18 строение 4. Началась эвакуация жильцов. Дом был построен в 30-х годах.

В столичном МЧС подтвердили эту информацию.

«Поступила заявка на тушение возгорания на кровле пятиэтажного жилого здания. Подразделения уже прибыли. Площадь пожара и что именно горит — уточняется. Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник фото: телеканал «360»

На месте пожара организован штаб пожаротушения.