Эксклюзив 27 июля 2023, 13:35 «Почти приземлился и хвостом задел столб». Очевидцы рассказали о крушении Ми-8 на Алтае Очевидец с Алтая рассказал, что Ми-8 во время посадки столкнулся со столбом Пресс-служба МЧС

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Посадка Ми-8 в Усть-Коксинском районе проходила штатно, но у самой земли вертолет задел хвостовой частью электрический столб и загорелся. Жители населенного пункта Тюнгур рассказали «360» об обстоятельствах крушения.

В момент падения вертолета Илья находился в здании. Аварию застали дети, он видел ее последствия. По словам мужчины, к 17:00 (13:00 по московскому времени) огонь уже потушили. На месте остались три машины МЧС и полиция.

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«Шума не было никакого. Он уже почти приземлился и хвостом задел столб электролиний, и началась все», — сказал он.

Другой свидетель заявил, что вертолет рухнул на площадке между двумя турбазами — «Высотник» и «Байры». По его словам, при посадке вертолет зацепился за электрическую линию и загорелся, в небо поднялся столб дыма.

«Звуков не слышал. Он заходил на посадку штатно, просто зацепился задним винтом за линию», — заявил мужчина.

Частный вертолет Ми-8 рухнул в Тюнгуре 27 июля. Главное управление МЧС России по Республике Алтай сообщило, что при заходе на посадку он задел электрические провода и загорелся. На борту находились 13 человек, выжили семеро. Очевидцы сняли последствия крушения на видео — вертолет выгорел полностью. Горно-Алтайская транспортная прокуратура устроила проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.