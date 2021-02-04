Почти полтонны наркотиков изъяли в Забайкальском крае за 2020 год

Уточняется, что примерно 27 килограммов изъятых веществ были синтетическими. Магомедов отметил, что в регионе все еще совершается большое количество подобных преступлений.

«Актуальными являются проблемы распространения наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом, в том числе с использованием сети „Интернет“», — подчеркнул он.