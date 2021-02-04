04 февраля 2021, 14:27
Почти полтонны наркотиков изъяли в Забайкальском крае за 2020 год
Более 1,5 тысячи преступлений, связанных с наркотиками, произошло в Забайкалье за прошлый год. За это время было изъято 432 килограмма запрещенных препаратов. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на заместителя прокурора по региону Талеха Магомедова.
Уточняется, что примерно 27 килограммов изъятых веществ были синтетическими. Магомедов отметил, что в регионе все еще совершается большое количество подобных преступлений.
«Актуальными являются проблемы распространения наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом, в том числе с использованием сети „Интернет“», — подчеркнул он.