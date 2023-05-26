26 мая 2023, 17:46
Почти полностью пропал голос. Главу ЦИК России экстренно госпитализировали в Москве
Baza: у главы ЦИК Памфиловой почти полностью пропал голос, ее госпитализировали
Председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову срочно госпитализировали в Москве, сообщила Baza. По данным Telegram-канала, проблемы связаны с сильной болью в горле, вдобавок у главы ЦИК пропал голос.
Источник Baza уточнил, что Памфилову доставили в одну из больниц столицы еще 24 мая. Двумя днями ранее председатель ЦИК обращалась за помощью к медикам из-за сильной боли в горле.
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Ей назначили лечение, но оно не помогло, добавил собеседник Telegram-канала. Из-за этого приняли решение срочно ее госпитализировать. Жизни Памфиловой ничто не угрожает, но у нее почти полностью пропал голос, отметил источник.
Официально данные о госпитализации главы ЦИК не подтверждали.
В конце апреля Памфилова сообщала, что страны Запада намерены сорвать выборы российского лидера в 2024 году. Они уже начали работать над этим вопросом, предупредила она.
Элла Памфилова
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