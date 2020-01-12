«Почти ничего не помнит»: агент Ксении Пунтус рассказал о состоянии модели

Раскрывать характер травм журналистам она не стала, подчеркнув, что это неэтично.

«Она в сознании, но пока еще не может ничего толком рассказать. Насколько известно, из-за травмы головы Ксения почти ничего не помнит. Очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем во всем разобраться», — подчеркнула агент актрисы.

Модель Ксению Пунтус доставили в реанимацию Боткинской районной больницы в ночь на воскресенье, 11 января. Ее нашли в районе Чистопрудного бульвара. По данным СМИ, девушка якобы выпала из окна. Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщил сайт «Дни.ру», модель Алеся Кафельникова заявила, что Ксению прятали в кустах, чтобы скрыть, что с ней случилось на самом деле. По ее словам, модель была на вечеринке с ее общими друзьями. Никаких наркотиков она не употребляла. После того, как ее увезли домой к Андрею Бакову, внуку режиссера Андрея Михалкова произошла беда. Кафельникова отметила, что молится за свою подругу.

«Царьград» сообщил, что обнаруживший девушку дворник уточнил, что на ней не было обуви и носков. В остальном Ксения была одета. Он отметил, что, по его мнению, модель выбросили из машины.

Между тем в Instagram-аккаунте модели активизировались хейтеры. Подруга Ксении модель Надежда Юмашева попросила не оскорблять пострадавшую девушку и не называть ее наркоманкой.

Ксения Пунтус — российская модель. В ее портфолио сотрудничество с множеством модных брендов. Снимки с ее участием появлялись в Tatler, Vogue, Elle и другие. Она снималась в клипе «На-На» на песню «Зинаида».