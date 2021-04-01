Почти килограмм амфетамина нашли в рюкзаке у мужчины в Петербурге

Правоохранители задержали мужчину из Пскова, не имеющего работу, у которого нашли почти килограмм амфетамина. Вещество находилось у него прямо в рюкзаке.

Полиция заметила 35-лентнего мужчину, который беспокойно ходил около автозаправки в Красногвардейском районе. Правоохранители подумали, что он в нетрезвом состоянии и попросили его проехать в отделение, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во время досмотра у мужчины обнаружили множество пакетов с амфетамином, вес которого составил 965 граммов, добавили «Невские новости».

В отношении задерженного возбудили дело по факту незаконного оборота наркотических средств. Для мужчины выбирается мера пресечения.