Происшествия 10 февраля 2024, 12:02 Почти два килограмма взрывчатки подбросили на завод в Петербурге Shot: на металлургическом заводе Петербурга предотвратили теракт РИА «Новости»

Читать 360tv в

На территории металлургического завода в Санкт-Петербурге нашли и обезвредили почти два килограмма мощной взрывчатки. Как сообщил Telegram-канал Shot, неизвестный заложил взрывное устройство рядом со складским помещением.

«Эксперты выяснили, что это тетрил — мощное взрывчатое вещество, в СВУ (самодельное взрывное устройство — прим. ред.) его было более 1,7 килограмма», — уточнили авторы материала.

Реклама

Место, где обнаружили взрывчатку, не захватывали камеры видеонаблюдения. Полицейские выясняют, кто пронес пакет с тетрилом на предприятие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестный угрожал взорвать отель в Москве, где останавливался американский журналист Такер Карлсон. Злоумышленник позвонил силовикам и заявил, что в гостинице лежит 50 килограммов тротила. Взрывчатки в здании не обнаружили, лжеминера разыскивают правоохранители.