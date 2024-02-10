10 февраля 2024, 12:02
Почти два килограмма взрывчатки подбросили на завод в Петербурге
Shot: на металлургическом заводе Петербурга предотвратили теракт
На территории металлургического завода в Санкт-Петербурге нашли и обезвредили почти два килограмма мощной взрывчатки. Как сообщил Telegram-канал Shot, неизвестный заложил взрывное устройство рядом со складским помещением.
«Эксперты выяснили, что это тетрил — мощное взрывчатое вещество, в СВУ (самодельное взрывное устройство — прим. ред.) его было более 1,7 килограмма», — уточнили авторы материала.
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Место, где обнаружили взрывчатку, не захватывали камеры видеонаблюдения. Полицейские выясняют, кто пронес пакет с тетрилом на предприятие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее неизвестный угрожал взорвать отель в Москве, где останавливался американский журналист Такер Карлсон. Злоумышленник позвонил силовикам и заявил, что в гостинице лежит 50 килограммов тротила. Взрывчатки в здании не обнаружили, лжеминера разыскивают правоохранители.
Санкт-Петербург
Уголовное дело
Терроризм
Заводы
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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