Почти 90 человек пострадали при пожаре в южнокорейском небоскребе

Минимум 88 человек пострадали при пожаре в 33-этажном небоскребе в южнокорейском Ульсане. Людей отправили в больницы, у многих диагностировали отравление дымом.

Травмы у пострадавших легкие, сообщило агентство Yonhap. Они отравились продуктами горения. Информация о погибших не поступала. Часть эвакуированных из горящего здания временно разместили в отеле. Некоторых пришлось забирать на вертолете: люди оказались заперты на крыше объятого огнем многоэтажного здания.

Небоскреб в районе Дал-донг загорелся вечером 8 октября. Из-за резких порывов ветра 300-метровое здание буквально превратилось в факел — горело с первого и до последнего этажа.

Локализовать пламя получилось спустя два часа после начала пожара, но полностью потушить его так и не удалось. Тлеющее здание снова вспыхнуло утром в пятницу. Причиной этому стал ветер. Точная площадь возгорания пока не установлена. На месте работают спасатели и спецтехника.

В полыхающем здании расположены около 120 квартир и торговые точки, уточнила газета «Известия».