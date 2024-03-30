Эксклюзив 30 марта 2024, 09:50 Почти 90 человек эвакуировали из офисного центра в поселке Внуково Источник «360»: из МФЦ в поселке Внуково эвакуировали 86 человек РИА «Новости»

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Утром 30 марта из офисного центра в поселке Внуково эвакуировали 86 человек. Причиной стала подозрительная записка, которую обнаружил сотрудник охраны на столе в МФЦ, сообщил источник «360».

ЧП произошло в доме 8б по Центральной улице. По предварительной информации, сотрудник охраны при обходе помещений обнаружил в зале многофункционального центра записку, автор которой предупреждал об угрозе для людей, находящихся в МФЦ.

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На место прибыло руководство отдела МВД по Внуково, ожидается прибытие кинологов, уточнил собеседник «360».

UPD: здание осмотрели кинологи, никаких опасных предметов и веществ не обнаружили. Угроза не подтвердилась, уточнил источник.