Происшествия 27 апреля 2023, 20:29 Почти 80 строений пострадали от лесного пожара в Курганской области МЧС: в результате пожара в деревне Логоушке от огня пострадали 76 строений

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Лесной пожар, бушующий в Кетовском районе Курганской области, повредил почти 80 строений. Площадь возгорания в деревне Логоушке выросла с 2,5 до шести тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«По оперативной информации, в результате пожара в деревне Логоушка от огня пострадали 76 строений. Общая группировка сил и средств, сосредоточенная на месте, составляет 186 человек и 50 единиц техники», — отметили в ведомстве.

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Огонь охватил более 20 строений и 20 жилых домов, сухостой горит на 80 гектарах. Жителей деревни эвакуируют, увозят пациентов и персонал Сычевского психоневрологического интерната — в общей сложности порядка 200 человек. В ходе разбора завалов нашли одного погибшего.

К месту пожара направлены вертолет Ми-8, аэромобильные группы Тюменской, Челябинской областей, Уральского учебно-спасательного центра МЧС.

На территории Кургана и Кетовского района ввели режим ЧС из-за крупных пожаров. Глава региона Вадим Шумков запросил дополнительную помощь в тушении огня у главы МЧС Александра Куренкова и у руководителя Рослесхоза Ивана Советникова.