Происшествия 01 августа 2023, 10:47 Почти 80 прилетов зафиксировали в Белгородской области за сутки Губернатор Гладков опубликовал данные об обстрелах области за сутки РИА «Новости»

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За минувшие сутки в Белгородской области зафиксировали порядка 80 прилетов со стороны ВСУ. Данные об обстрелах опубликовал в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что среди мирных жителей пострадавших в результате атак нет.

По его данным, противник также задействовал беспилотники, сбросив с дронов несколько взрывных устройств.

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В результате обстрелов в двух населенных пунктах повреждения получили восемь домовладений, линия электропередачи и автомобиль, уточнил Гладков.

В Валуйском городском округе по селу Новопетровка ВСУ выпустили два артиллерийских снаряда. Из ствольной артиллерии обстреляли село Вериговка — там зафиксировали восемь прилетов.

В Шебекинском округе под артиллерийским огнем 31 июля оказалось село Ржевка. Поврежденную там линию электропередачи уже починили.

По селу Новая Таволжанка и хутору Марьино ВСУ выпустили восемь и четыре минометных снаряда соответственно. Девять минометных снарядов и шесть гранатометных выстрелов зафиксировали на МАПП «Шебекино».

В Белгородском районе по селу Нехотеевка противник выпустил 12 артиллерийских снарядов. Три гранаты с беспилотников сбросили в селе Журавлевка.

В Волоконовском районе обстреляли хутор Старый. В Краснояружском районе — село Староселье. Кроме того, по территории между селом Графовка и поселком Прилесье украинские военные выпустили по пять артиллерийских снарядов.