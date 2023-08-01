01 августа 2023, 10:47
Почти 80 прилетов зафиксировали в Белгородской области за сутки
Губернатор Гладков опубликовал данные об обстрелах области за сутки
За минувшие сутки в Белгородской области зафиксировали порядка 80 прилетов со стороны ВСУ. Данные об обстрелах опубликовал в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что среди мирных жителей пострадавших в результате атак нет.
По его данным, противник также задействовал беспилотники, сбросив с дронов несколько взрывных устройств.
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В результате обстрелов в двух населенных пунктах повреждения получили восемь домовладений, линия электропередачи и автомобиль, уточнил Гладков.
В Валуйском городском округе по селу Новопетровка ВСУ выпустили два артиллерийских снаряда. Из ствольной артиллерии обстреляли село Вериговка — там зафиксировали восемь прилетов.
В Шебекинском округе под артиллерийским огнем 31 июля оказалось село Ржевка. Поврежденную там линию электропередачи уже починили.
По селу Новая Таволжанка и хутору Марьино ВСУ выпустили восемь и четыре минометных снаряда соответственно. Девять минометных снарядов и шесть гранатометных выстрелов зафиксировали на МАПП «Шебекино».
В Белгородском районе по селу Нехотеевка противник выпустил 12 артиллерийских снарядов. Три гранаты с беспилотников сбросили в селе Журавлевка.
В Волоконовском районе обстреляли хутор Старый. В Краснояружском районе — село Староселье. Кроме того, по территории между селом Графовка и поселком Прилесье украинские военные выпустили по пять артиллерийских снарядов.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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