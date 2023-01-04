04 января 2023, 20:31
Почти 700 человек вывели из ТЦ «Речной» в Москве из-за угрозы взрыва
Источник «360»: 700 человек эвакуировали из ТЦ «Водный» в Москве из-за угрозы взрыва
Экстренную эвакуацию объявили в ТЦ «Речной» на Фестивальной улице в Москве. Причиной назвали угрозу взрыва, сообщил источник «360».
По предварительным данным, из здания вывели почти 700 сотрудников и посетителей. В настоящее время эвакуация продолжается. Для обследования помещений торгового центра «Речной» направили кинологов.
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Источник «360» сообщил об аналогичной ситуации в ТЦ «Водный» на Головинском шоссе. На место ЧП отправились специалисты.
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UPD. Позже стало известно, что из ТЦ «Водный» эвакуировали 200 человек.
Полиция
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