Эксклюзив 04 января 2023, 20:31 Почти 700 человек вывели из ТЦ «Речной» в Москве из-за угрозы взрыва Источник «360»: 700 человек эвакуировали из ТЦ «Водный» в Москве из-за угрозы взрыва РИА «Новости»

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Экстренную эвакуацию объявили в ТЦ «Речной» на Фестивальной улице в Москве. Причиной назвали угрозу взрыва, сообщил источник «360».

По предварительным данным, из здания вывели почти 700 сотрудников и посетителей. В настоящее время эвакуация продолжается. Для обследования помещений торгового центра «Речной» направили кинологов.

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Источник «360» сообщил об аналогичной ситуации в ТЦ «Водный» на Головинском шоссе. На место ЧП отправились специалисты.

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UPD. Позже стало известно, что из ТЦ «Водный» эвакуировали 200 человек.