Почти 70 лесных пожаров ликвидированы за сутки в России

За прошедшие сутки в России было ликвидировано 68 лесных пожаров на площади 14,7 тысяч гектаров. Сейчас ведется активное тушение 35 возгораний на площади 41,3 тысячи гектаров.

Как сообщили РИА «Новости» в Авиалесоохране, основная часть пожаров приходится на Забайкалье и занимает 39 203 гектара.

Служба также сообщила, что за последнюю неделю были потушены 717 пожаров в 38 регионах страны на площади 134 843 гектаров.

Основной причиной 206 возгораний стал человеческий. Пожары возникли из-за пала травы, а также перехода огня в лес с земель сельхозназначения. Грозовая деятельность вызвала четыре пожара, линейные объекты — 18 возгораний.

Сейчас на тушении пожаров задействованы 2 118 человек и 393 единицы спецтехники. В авиационном мониторинге заняты 26 воздушных средств, в непосредственном тушении — 13 воздушных судов.

По состоянию на 1 мая, особый противопожарный режим был введен в 60 регионах России. Гражданам запретили посещение лесов, сжигание мусора и сухой травы.