    05 мая 2020, 02:39

    Почти 70 лесных пожаров ликвидированы за сутки в России

    Анастасия Кукова

    За прошедшие сутки в России было ликвидировано 68 лесных пожаров на площади 14,7 тысяч гектаров. Сейчас ведется активное тушение 35 возгораний на площади 41,3 тысячи гектаров.

    Как сообщили РИА «Новости» в Авиалесоохране, основная часть пожаров приходится на Забайкалье и занимает 39  203 гектара.

    Служба также сообщила, что за последнюю неделю были потушены 717 пожаров в 38 регионах страны на площади 134  843 гектаров.

    Основной причиной 206 возгораний стал человеческий. Пожары возникли из-за пала травы, а также перехода огня в лес с земель сельхозназначения. Грозовая деятельность вызвала четыре пожара, линейные объекты — 18 возгораний.

    Сейчас на тушении пожаров задействованы 2  118 человек и 393 единицы спецтехники. В авиационном мониторинге заняты 26 воздушных средств, в непосредственном тушении — 13 воздушных судов.

    По состоянию на 1 мая, особый противопожарный режим был введен в 60 регионах России. Гражданам запретили посещение лесов, сжигание мусора и сухой травы.