26 февраля 2024, 11:37
Почти 70 человек доставили в полицию после «голой» вечеринки в Москве
РЕН ТВ: 68 человек задержали после «голой» вечеринки на северо-западе Москвы
В Москве в отделы полиции доставили 68 человек после «голой» вечеринки, которая прошла в частном доме в районе Строгино. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По информации СМИ, в ночь на 25 февраля в отделение полиции поступил анонимный звонок. Очевидец рассказал, что в частном доме проводят «сомнительную» вечеринку в количестве 20-30 человек.
Реклама
На место прибыли несколько отрядов полиции, которые задержали всех участников мероприятия.
На данный момент стражи правопорядка взяли на контроль ситуацию и уже проводят проверку. Оказалось, что дом, в котором проходило мероприятие, сдавался в аренду.
Ранее декана факультета журналистики заметили на секс-вечеринке в Екатеринбурге. Ее задержали после полицейского рейда в клубе «Фабрика».
Полиция
Москва
Реклама
Реклама