Происшествия 26 февраля 2024, 11:37 Почти 70 человек доставили в полицию после «голой» вечеринки в Москве РЕН ТВ: 68 человек задержали после «голой» вечеринки на северо-западе Москвы РИА «Новости»

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В Москве в отделы полиции доставили 68 человек после «голой» вечеринки, которая прошла в частном доме в районе Строгино. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации СМИ, в ночь на 25 февраля в отделение полиции поступил анонимный звонок. Очевидец рассказал, что в частном доме проводят «сомнительную» вечеринку в количестве 20-30 человек.

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На место прибыли несколько отрядов полиции, которые задержали всех участников мероприятия.

На данный момент стражи правопорядка взяли на контроль ситуацию и уже проводят проверку. Оказалось, что дом, в котором проходило мероприятие, сдавался в аренду.

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