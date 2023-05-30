Происшествия 30 мая 2023, 00:56 Почти 50 мигрантов задержали в Москве за нарушения правопорядка ТАСС: на западе Москвы полиция в ходе рейда задержала 49 мигрантов, угрожавших детям РИА «Новости»

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Почти 50 мигрантов задержали полицейские на западе Москвы в ходе рейда по пресечению нарушений правопорядка. На иностранных граждан пожаловались местные жители. Эту информацию ТАСС подтвердили в правоохранительных органах.

«В полицию поступило сообщение от местных жителей в районе улицы Вяземской о том, что иностранные граждане прогоняют детей с футбольной площадки, угрожают им, а также их родителям», — рассказал источник агентства.

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Во время рейда задержали 49 человек, некоторые мигранты пытались оказать сопротивление правоохранителям.

В МВД рассказали, что на нарушителей составили 26 материалов по административным статьям, в том числе «Мелкое хулиганство» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Ранее один из местных жителей рассказал «360» о конфликте между мигрантами и школьниками и последовавшем задержании. Он отметил, что практически всегда, когда проходил мимо этой площадки, замечал там мигрантов в большом количестве.