Почти 50 израильтян задержали в московском аэропорту из-за проблем с документами

«Из-за отсутствия необходимых въездных документов», — сказал сотрудник аэропорта.

В посольстве Израиля в Москве заявили, что не знают, по какой причине израильтяне были задержаны. Представители консульства выразили надежду на разрешение ситуации в ближайшее время, сообщил ТАСС.

Известно, что большинство задержанных уже отпустили.