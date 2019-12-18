18 декабря 2019, 22:35
Почти 50 израильтян задержали в московском аэропорту из-за проблем с документами
В аэропорту «Домодедово» были задержаны 46 граждан Израиля. Причиной стали проблемы с документами для въезда в страну. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.
«Из-за отсутствия необходимых въездных документов», — сказал сотрудник аэропорта.
В посольстве Израиля в Москве заявили, что не знают, по какой причине израильтяне были задержаны. Представители консульства выразили надежду на разрешение ситуации в ближайшее время, сообщил ТАСС.
Известно, что большинство задержанных уже отпустили.