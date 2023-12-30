Происшествия 30 декабря 2023, 11:27 Почти 50 домовладений пострадали от обстрелов ВСУ в поселке Уразово Белгородской области Гладков: ВСУ выпустили по Уразову в Белгородской области 12 снарядов 29 декабря Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прибыл в Валуйский городской округ и осмотрел пострадавшие от обстрела ВСУ здания в поселке Уразово. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что украинские боевики нанесли по населенному пункту 12 ударов из РСЗО «Град». Из-за обстрелов получили повреждения 48 домовладений, но из людей никто не пострадал. Губернатор пообщался с местными жителями и выяснил подробности случившегося.

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По его словам, обстрелы повредили линию электропередачи, а также 37 хозпостроек и шесть транспортных средств. От ударов пострадали социальный объект, магазин и 48 домовладений. Губернатор поговорил об обстрелах с одним из жителей. ЛЭП уже восстановили.

«Встретился с хозяином, поговорили. Во время обстрела, когда прилетел снаряд, семья находилась на кухне — чудом никто не пострадал», — рассказал Гладков.

Он отметил, что работы по восстановлению домов уже начались. По его словам, окна получится заменить только с 8 января, после новогодних праздников.

«Администрации округа и поселка оказали своевременную помощь. Вместе с жильцами заклеили окна, чтобы уберечь тепло», — заключил Гладков.

Ранее системы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 13 ракет. По данным Минобороны, ВСУ атаковали территорию региона вечером 29 декабря.