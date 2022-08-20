Почти 50 домов и школа повреждены после пожара на складе с боеприпасами под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении 49 жилых домов и школы после пожара на складе с боеприпасами. Подомовой обход выявил незначительные разрушения крыш, фасов и окон. Перебоев с подачей газа и электроэнергии нет.

«Подача газа и электричества сейчас осуществляется в штатном режиме», — подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждения школы будут оперативно устранены до 1 сентября. Домовладения начнут ремонтировать с 21 августа. Планируется, что восстановительные работы займут две-три недели.

Гладков отметил, что жителей успели вовремя эвакуировать на безопасное расстояние. Благодаря «мгновенному реагированию» в результате пожара никто не пострадал

Крупное возгорание произошло на территории склада с боеприпасами под Белгородом 18 августа. Склад расположен в районе села Тимоново Валуйского городского округа.