Эксклюзив 13 марта 2023, 13:00 Почти 450 человек эвакуировались из высотки на востоке Москвы из-за пожара в подвале Источник «360»: 450 человек экстренно эвакуировались из высотки на улице Двинцев в Москве

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Пожар вспыхнул в подвале одного из блоков 14-этажной высотки на улице Двинцев в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его информации, до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 450 человек.

Источник уточнил, что в подвальном помещении дома загорелись провода и плафон светильника. Пожар ликвидировали с помощью аэрозольной системы пожарного тушения.

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В МЧС данные о ЧП пока официально не прокомментировали.

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