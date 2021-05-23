Почти 400 шахтеров эвакуировали в Коми из-за задымления

На поверхности шахты «Воркутинская» в Коми произошло задымление, оттуда эвакуировали 190 работников, а также еще 195 рабочих из шахты «Заполярная». Об этом сообщили на странице компании «Воркутауголь» в соцсети «ВКонтакте».

Электроподстанция вышла из строя, впоследствии остановился один из вентиляторов главного проветривания. Сообщение о задымлении поступило в 13:00. Спасатели военизированной спасательной части МЧС прибыли на место в 13:16.

Среди работников никто не пострадал.

Необходимость эвакуации работников обеих шахт связана с тем, что предприятия имеют общую систему проветривания, объяснили в компании, сообщив также, что жизни и здоровью работников ничего не угрожает.

Пожар на трансформаторе электроподстанции шахты «Воркутинская» ликвидировали, сообщили на сайте республиканского главка МЧС.

В конце апреля при обрушении на шахте в Оренбургской области погиб 24-летний рабочий. Тело мужчины нашли при разборе завалов. Как показала экспертиза, мужчина задохнулся. У него остались трое детей.