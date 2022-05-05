Почти 400 человек пришлось эвакуировать из-за пожара во Дворце юношеского творчества в Севастополе

Пожар произошел в Севастополе во Дворце детского и юношеского творчества (ДДЮТ). Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по городу.

Спасателям удалось не допустить распространения пламени. Причиной возгорания послужило короткое замыкание с последующим возгоранием в подсобном помещении на третьем этаже. Огонь охватил площадь в 0,5 квадратных метра.

Из помещения эвакуировали 392 человека. Среди них — 268 детей. Информации о погибших и пострадавших не поступало.