29 сентября 2021, 18:56
Почти 400 человек эвакуировали при пожаре в общежитии в Ярославле
Пожар произошел в общежитии Ярославского государственного технического университета. Эвакуировали 370 человек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на администрацию вуза.
Пожар начался в комнате на втором этаже. Сработала сигнализация, благодаря чему пожарные оперативно приехали на место происшествия.
По предварительным данным, никто не пострадал. В МЧС уточнили, комната серьезно повреждена, а также пострадал коридор. Причина возгорания пока неизвестна, ее выясняют специалисты.