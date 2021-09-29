Почти 400 человек эвакуировали при пожаре в общежитии в Ярославле

Пожар произошел в общежитии Ярославского государственного технического университета. Эвакуировали 370 человек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на администрацию вуза.

Пожар начался в комнате на втором этаже. Сработала сигнализация, благодаря чему пожарные оперативно приехали на место происшествия. По предварительным данным, никто не пострадал. В МЧС уточнили, комната серьезно повреждена, а также пострадал коридор. Причина возгорания пока неизвестна, ее выясняют специалисты.