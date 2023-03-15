Происшествия 15 марта 2023, 07:01 Почти 400 человек эвакуировали из-за пожара в метро Екатеринбурга МЧС: на станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге случился пожар из-за короткого замыкания

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В вентиляционной камере метро Екатеринбурга из-за короткого замыкания случился пожар, произошло задымление на станции «Уралмаш». Спасатели эвакуировали 385 человек, сообщило Главное управление МЧС России по Свердловской области.

Пожарно-спасательные подразделения вызвали в 06:59 (04:59 по московскому времени) на станцию «Уралмаш». Работники пожаловались на задымление. Из екатеринбургской подземки эвакуировали 385 человек, в том числе 58 детей. К работе привлекли 48 огнеборцев и 20 единиц спецтехники.

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Специалисты газодымозащитной службы обследовали станцию метро и нашли очаг возгорания в вентиляционной камере. Там на площади одного погонного метра произошло короткое замыкание электрических кабелей. Огонь сначала локализовали, затем ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

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За день до этого, 14 марта, свердловские спасатели тушили пожар в промзоне города Тавда. Загорелся металлический ангар, в котором собирали деревянные паллеты.