14 декабря 2023, 15:21
Почти 400 человек эвакуировали из школы в Москве
Эвакуацию 380 человек провели из школы на западе Москвы из-за горелой проводки
Из школы на западе Москвы эвакуировали 380 человек из-за сильного запаха горелой проводки на первом этаже здания. О происшествии сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.
«Предварительно, здание школы на улице Студенческая покинули 380 человек», — заявил источник агентства.
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По его информации, причиной эвакуации учеников и педагогов из образовательного учреждения стал сильный запах жженой проводки на первом этаже.
Электрики прибыли на место происшествия и проверили электрооборудование. После этого помещения проветрили и школа вернулась в штатный режим работы.
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Школы
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