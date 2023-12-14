Происшествия 14 декабря 2023, 15:21 Почти 400 человек эвакуировали из школы в Москве Эвакуацию 380 человек провели из школы на западе Москвы из-за горелой проводки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Из школы на западе Москвы эвакуировали 380 человек из-за сильного запаха горелой проводки на первом этаже здания. О происшествии сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

«Предварительно, здание школы на улице Студенческая покинули 380 человек», — заявил источник агентства.

Реклама

По его информации, причиной эвакуации учеников и педагогов из образовательного учреждения стал сильный запах жженой проводки на первом этаже.

Электрики прибыли на место происшествия и проверили электрооборудование. После этого помещения проветрили и школа вернулась в штатный режим работы.

Ранее 13-летняя девочка погибла при пожаре в частном доме в Новой Москве.