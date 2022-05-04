Почти 40 туристов из Ирака исчезли в Москве

В Москве пропали 38 туристов из Ирака — они ушли из гостиницы несколькими группами 1 и 2 мая и не вернулись. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Информацию также подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Туристы приехали из Ирака 30 апреля, но 1 и 2 мая перестали выходить на связь», — заявил собеседник агентства.

По данным Baza, речь идет о пропаже около девяти семей, среди исчезнувших есть дети. Сотрудница туристической компании рассказала, что иностранцы должны были в течение недели посетить несколько экскурсий, однако на следующий день иракцы отказались от осмотра достопримечательностей под предлогом усталости и попытались получить свои документы на ресепшене. Их паспорта накануне передали на стойку регистрации отеля с указанием отдавать только гиду при выезде на экскурсии. Иностранцам паспорта не выдали, и тогда туристы удалились без них.

В турфирме заподозрили, что иракцы намеревались получить статус беженцев и остаться в РФ.

В середине апреля «Газета.ru» писала об исчезновении восьми туристов во время сплава в Свердловской области. Всех нашли живыми.