Почти 40 машин столкнулись на мосту под Владивостоком | 360°

08 ноября 2022, 06:08
Почти 40 машин столкнулись на мосту под Владивостоком
Сразу шесть ДТП с участием 38 авто произошли на мосту под Владивостоком у поселка Угловое
На мосту в районе поселка Угловое под Владивостоком произошло сразу шесть аварий. В общей сложности столкнулись 38 автомобилей. Предварительно, два человека пострадали. Об этом сообщило УМВД РФ по Приморскому краю.
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«На автомобильном мосту в районе Подгороденки зарегистрировано порядка шести автоаварий с участием нескольких автомашин. Установлено, что в результате ДТП произошло столкновение 38 транспортных средств», — говорится в сообщении министерства.
Также в заявлении представителей краевого УМВД указано, что, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека, в том числе один несовершеннолетний.
Аварии, как отмечается, произошли из-за водителей, которые не соблюдали безопасную дистанцию.
Затруднено движение по мосту в сторону Владивостока. Автомобилистов попросили пользоваться другой дорогой. Схема движения машин на участке в районе поселка Угловое временно изменена.
В воскресенье, 6 ноября, сразу три машины столкнулись на северо-востоке Москвы.
ДТП
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