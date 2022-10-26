Почти 40 горняков эвакуировали из шахты в Норильске после возгорания трансформатора | 360°

Происшествия 26 октября 2022, 19:28 Почти 40 горняков эвакуировали из шахты в Норильске после возгорания трансформатора «Норникель» сообщил об эвакуации из шахты «Ангидрит» после возгорания трансформатора РИА "Новости"

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Сотрудников шахты «Ангидрит» Норильского производительного комплекса эвакуировали из-за возгорания на подстанции. О происшествии ТАСС сообщили в пресс-службе компании «Норникель».

По данным компании, возгорание подстанции произошло в шахте около 16:50 (20:50 по местному времени). Весь персонал сразу же эвакуировали, никто не пострадал.

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В настоящее время на месте ЧП работают горноспасатели. Работу рудника приостановили. В «Норникеле» заверили, что на выполнении производственной программы случившееся никак не скажется.

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По данным источника ТАСС, возгорание в трансформаторе произошло на глубине 70 метров, эвакуировались 36 человек.

На этой шахте в Норильске добывают ангидрит. Его используют для изготовления закладочного материала подземных выработок.