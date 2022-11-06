Почти 40 человек пострадали при пожаре в высотке в Нью-Йорке | 360°

Происшествия 06 ноября 2022, 01:31 Почти 40 человек пострадали при пожаре в высотке в Нью-Йорке NYT: по меньшей мере 38 человек пострадали при пожаре в небоскребе в Нью-Йорке РИА "Новости"

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Пожар произошел в жилой высотке в центре Нью-Йорка, пострадали не менее 38 человек. Об этом сообщила американская газета New York Times.

Власти Нью-Йорка заявили, что пламя вспыхнуло на 20-м этаже. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная батарея электрического велосипеда. Один из жильцов пытался ее отремонтировать, что привело к пожару.

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По данным СМИ, два человека находятся в критическом состоянии, еще пятеро получили тяжелые травмы. Остальные отделались легкими ожогами. С начала 2022 года в Нью-Йорке около 200 пожаров в домах спровоцированы неисправными батареями электроприборов.

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Ранее сообщалось, что вечером 5 ноября в крымском поселке Охотничий произошел пожар. Там горело кафе и рядом стоящая постройка, огонь охватил порядка 400 квадратных метров.