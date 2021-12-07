Почти 40 человек погибли при пожаре в тюрьме в Бурунди

Не менее 38 человек погибли во время пожара в тюрьме в Бурунди. Еще 69 пострадали. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на AFP.

По данным вице-президента страны Проспера Базомбанзу, в тюрьме находились 1539 заключенных. Часть строений полностью уничтожена огнем.

По данным сайта kp.ru, в тушении участвовало семь пожарных машин. Дороги вокруг тюрьмы были перекрыты. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.