Происшествия 19 апреля 2023, 15:47 Почти 350 человек эвакуировали из челябинского рудника из-за пожара Пожар случился на руднике «Узельгинский» под Челябинском, эвакуировали 347 человек Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

В руднике «Узельгинский» в Челябинской области загорелся фронтальный погрузчик. С места происшествия самостоятельно эвакуировались 346 человек. Еще одного на поверхность подняли спасатели. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Пожар произошел в шахте на территории Узельгинского ГОК, в четырех километрах от поселка Межозерный в Верхнеуральском районе. К ликвидации возгорания привлекли представителей военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ).

Реклама

«В шахте находились 347 человек, самостоятельно на поверхность эвакуировались 346 человек. В стволе, где произошло возгорание погрузчика, обнаружен рабочий и отделениями ВГСЧ поднят на поверхность», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ни этот, ни другие рабочие не пострадали.

Рудник «Узельгинский» входит в состав АО «Учалинский ГОК», специализирующегося на добыче медно-цинковых колчеданных руд.