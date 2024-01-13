Происшествия 13 января 2024, 23:48 Почти 300 домов в Липецке остались без тепла в 28-градусный мороз Мэр Липецка Уваркина: без тепла в Липецке остались почти 300 многоэтажек Telegram-канал мэра Липецка Евгении Уваркиной

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Число многоэтажек, оставшихся без тепла в 28-градусный мороз в Липецке, выросло до 282. Об этом сообщила мэр города Евгения Уваркина в Telegram-канале.

По ее словам, управляющие компании приступили к сливу теплоносителей внутридомовых сетей, чтобы не допустить размораживания системы.

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«Временно пришлось увеличить периметр отключений. Без отопления и горячей воды сейчас осталось 282 дома», — написала глава Липецка.

Утром 13 января, сразу после коммунальной аварии, сообщалось лишь о 27 домах, которые остались без отопления. В обед в городе было -24 градуса, сейчас воздух остыл до -28 градусов. Уваркина уточняла, что прорыв произошел на сетях теплоснабжения ПАО «Квадра». На происшествие быстро отреагировали две бригады специалистов.

Аварию внутридомовой системы отопления ранее ликвидировали в Сергиевом Посаде. Причиной неполадок стало засорение посторонним предметом.