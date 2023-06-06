Происшествия 06 июня 2023, 08:03 Почти 300 домов могут попасть в зону затопления из-за разрушений на Каховской ГЭС Мэр Новой Каховки Леонтьев: около 300 домов могут попасть в зону затопления РИА «Новости»

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Около 300 домов в Днепрянах и Корсунке могут попасть в зону затопления из-за разрушения задвижек на Каховской ГЭС, заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, сейчас в Херсонской области проводят необходимые меры на случай временной эвакуации части людей, сообщил ТАСС.

«Сейчас в зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке», — сказал Леонтьев журналистам.

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Чиновник уточнил, что временная эвакуация, если ее и решат проводить, затронет только незначительную часть жителей.

Ранее в комментарии РИА «Новости» мэр Новой Каховки заявил, что в верхнюю часть ГЭС, где находятся задвижки, было несколько попаданий в районе 02:00. При этом он подчеркнул, что дамба разрушена не была.

По данным главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет около 12 сантиметров в час.