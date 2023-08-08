Происшествия 08 августа 2023, 18:16 Почти 30 пожаров ликвидировали в ХМАО за неделю

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В августе спасатели Ханты-Мансийского автономного округа ликвидировали 29 пожаров. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Специалисты спасли материальные ценности на сумму более 29 миллионов рублей. Пламя повредило несколько жилых домов, дачи, бани, хозпостройки и два автомобиля. Чаще всего пожары возникали из-за неосторожного обращения с огнем и нарушения техники безопасности при использовании электрических и бытовых приборов.