Происшествия 13 января 2024, 12:18 Почти 30 домов в Липецке лишились отопления из-за аварии Мэр Липецка Уваркина: 27 многоквартирных домов лишились отопления из-за аварии Пресс-служба мэра города Липецка Евгении Уваркиной

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В Липецке 27 многоквартирных домов остались без отопления по причине аварии на сетях теплоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале написала мэр города Евгения Уваркина.

По ее словам, утром на сетях теплоснабжения ПАО «Квадра» случился порыв. На это быстро отреагировали две бригады специалистов, которые на данный момент отключают поврежденный участок для проведения восстановительных работ. Из-за этого, по предварительной оценке, отопления временно не будет в 27 домах.

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Уваркина отметила, что места утечки обработают противогололедными материалами. Она распорядилась, чтобы подчиненные каждый час информировали ее о происходящем.

«Ориентировочный срок отключения до 14:00. Ситуацию держу на контроле. Понимаю, какая погода на улице», — написала мэр.

Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде ликвидировали аварию внутридомовой системы отопления. Причиной неполадок стало засорение посторонним предметом.