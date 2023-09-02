Происшествия 02 сентября 2023, 19:44 Почти 30 домов пострадали при обстреле Уразова в Белгородской области Губернатор Гладков: 29 частных домов в Уразове пострадали при обстреле Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram / Telegram

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После обстрела в поселке Уразово Валуйского городского округа пострадали 29 частных домов. Уточненные данные опубликовал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после посещения населенного пункта.

«Где-то повредило кровлю, где-то выбило окна и посекло фасады, где-то снесло хозпостройки. Также повреждены четыре автомобиля», — уточнил глава региона.

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На месте продолжила работать комиссия по обследованию и оценке ущерба. Гладков обратил внимание, что аварийные бригады уже восстановили электро- и газоснабжение поселка. Также идет восстановление оптоволоконного интернета.

При обстреле Уразово погиб молодой человек. В свой выходной он пришел к другу в гости, вышел за пиццей. В этот момент и начался обстрел из РСЗО.

Женщина, которая привезла пиццу к дому, получила многочисленные непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног. Сейчас она находится в Валуйской ЦРБ.

Друг погибшего в момент обстрела находился дома за компьютером. У него выявили непроникающие осколочные ранения мягких тканей головы и грудной клетки. Госпитализация не потребовалась — его уже отпустили на амбулаторное лечение.