Почти 30 человек погибли в ДТП с автобусом и бензовозом на Украине

Крупное ДТП с участием автобуса в Ровенской области Украины стало причиной гибели 27 человек. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

Авария случилась из-за столкновения бензовоза, микроавтобуса и рейсового автобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия случился пожар. Сначала были данные о 17 погибших и 12 пострадавших.

«В ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, найдено 27 останков погибших. Из 38 пассажиров автобуса уцелели лишь 12 человек», — сообщило издание.

По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель микроавтобуса, он скончался. Водитель бензовоза находится в тяжелом состоянии. Издание назвало это самой масштабной аварией на дорогах Украины за последнее десятилетие.