Происшествия 29 июля 2023, 11:48 СК: почти 30 человек отравились на производстве в Красногорске СК возбудил уголовное дело по факту отравления 29 человек на производстве в Красногорске Freepik

Читать 360tv в

На одном из производств в Красногорске, предположительно, отравились 29 человек. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Московской области.

По предварительным данным, все эти люди почувствовали недомогание и обратились за помощью к медикам. Сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Реклама

Сотрудники следственного отдела по Красногорску возбудили уголовное дело «по факту отравления 29 человек». Дело расследуется по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

На месте происшествия работают следователи. Они проводят допросы, устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Планируется назначить необходимые судебные экспертизы.

Санкция по статье — до двух лет лишения свободы. Если преступление повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека, — до шести лет.