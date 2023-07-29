29 июля 2023, 11:48
СК: почти 30 человек отравились на производстве в Красногорске
СК возбудил уголовное дело по факту отравления 29 человек на производстве в Красногорске
На одном из производств в Красногорске, предположительно, отравились 29 человек. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Московской области.
По предварительным данным, все эти люди почувствовали недомогание и обратились за помощью к медикам. Сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает.
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Сотрудники следственного отдела по Красногорску возбудили уголовное дело «по факту отравления 29 человек». Дело расследуется по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).
На месте происшествия работают следователи. Они проводят допросы, устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Планируется назначить необходимые судебные экспертизы.
Санкция по статье — до двух лет лишения свободы. Если преступление повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека, — до шести лет.
Красногорск
СК РФ
Следственный комитет России
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