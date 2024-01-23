23 января 2024, 11:53
Почти 200 детей эвакуировали из-за пожара рядом с частной школой в центре Москвы
Источник «360»: в центре Москвы загорелось здание рядом с частной школой
В Москве в Милютинском переулке произошел пожар в трехэтажном здании, примыкающем к частной школе. Около 200 детей распустили по домам из-за ЧП, сообщил источник «360».
По его данным, из окон второго, третьего этажей и чердака валит черный дым. На территории школы находятся 17 сотрудников учебного заведения. На место прибыли спасатели. Они развернули лестницу и приступили к тушению огня.
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Здание, в котором происходило загорание, принадлежит Римско-католической церкви Апостолов Петра и Павла. Со слов управляющей компании, здание не эксплуатируемое.
В пресс-службе дептранса Москвы предупредили, что из-за пожара, пока работают экстренные службы, будет перекрыто движение с улицы Большая Лубянка на Сретенский переулок в сторону Милютинского переулка, а также поворот на Милютинский переулок с Сретенского бульвара. Водителям порекомендовали заранее выбирать пути объезда.
О пострадавших в пожаре информации не поступало. Все причины и обстоятельства возникновения возгорания установят эксперты.
Ранее спасатели потушили пожар в спортивной школе в Тюмени. Очаг возгорания выявили в подсобном помещении здания.
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