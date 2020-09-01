Почти 200 человек погибли в Афганистане из-за наводнений

Также пострадали еще 172 человека. По предварительным данным, всего повреждено 2960 домов, 1055 уничтожено полностью.

Ранее стало известно, что из-за проливных дождей в Китае начались сильнейшие за последние десятилетия наводнения. Власти эвакуировали более ста тысяч человек. В провинции Сычуань вода начала угрожать статуе Будды, включенной в объект всемирного наследия ЮНЕСКО.