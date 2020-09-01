01 сентября 2020, 12:40
Почти 200 человек погибли в Афганистане из-за наводнений
Жертвами наводнений в Афганистане стали 190 человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на телеканал TOLOnews.
Также пострадали еще 172 человека. По предварительным данным, всего повреждено 2960 домов, 1055 уничтожено полностью.
Ранее стало известно, что из-за проливных дождей в Китае начались сильнейшие за последние десятилетия наводнения. Власти эвакуировали более ста тысяч человек. В провинции Сычуань вода начала угрожать статуе Будды, включенной в объект всемирного наследия ЮНЕСКО.