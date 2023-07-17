Происшествия 17 июля 2023, 22:26 Почти 200 человек эвакуировали из села Саратовской области из-за потопа

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Из села Солянка в Саратовской области пришлось эвакуировать почти 200 жителей, местные власти объявили режим ЧС из-за наводнения. Об этом сообщило ОТР.

На протяжении двух дней в селе лил сильный дождь. Часть строений залило водой по самые окна. Всего около 100 зданий оказались повреждены или частично разрушены.

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В настоящее время вода начинает отступать. Когда она полностью сойдет, жителям разрешат вернуться в село.

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