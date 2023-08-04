Происшествия 04 августа 2023, 16:11 Почти 200 человек эвакуировали из пятиэтажки в Канске после взрыва газа МЧС по Красноярскому краю: 200 человек эвакуировали после взрыва газа в доме в Канске

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Около 200 человек эвакуировали из дома в Канске после взрыва газа, среди них 20 детей. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Красноярскому краю.

«После хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Канске эвакуировались 200 человек, среди них 20 детей», — сообщили в ведомстве.

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ЧП произошло в пятницу, 4 августа, около 18:00 по местному времени, после взрыва началось возгорание. На место выехали силы пожарно-спасательного гарнизона, а также медики и полиция в составе 14 единиц техники и 38 человек. От МЧС России в мероприятиях приняли участие девять единиц техники и 26 человек.

По прибытии на место экстренные службы выяснили, что стены дома повреждений не получили, однако пострадали межкомнатные перегородки, двери и окна квартиры.

Огнеборцы локализовали возгорание в доме на площади 30 квадратных метров. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали 11 человек.