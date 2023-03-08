08 марта 2023, 22:13
Почти 200 человек эвакуировали из «Ашана» на юго-востоке Москвы из-за пожара — источник
Источник «360»: 180 человек эвакуировали из «Ашана» на Люблинской улице в Москве
Вечером 8 марта в гипермаркете «Ашан» на Люблинской улице в Москве случился пожар, сообщил источник «360». По его информации, охранники эвакуировали из магазина 180 человек.
По предварительным данным, возгорание случилось в отделе хлебобулочных изделий. Источник рассказал, что в печи загорелась выпечка. Помещение быстро наполнилось дымом, и охранники начали эвакуировать людей.
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Площадь пожара составила один квадратный метр. Его удалось потушить до прибытия спасателей.
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