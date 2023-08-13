Происшествия 13 августа 2023, 08:52 Почти 20 жителей Снигиревки в Херсонской области арестовали за пророссийские взгляды Глава района Барбашов: 19 жителей Снигиревки арестовали за пророссийские взгляды Freepik

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В Снигиревке арестовали 19 пророссийски настроенных жителей, рассказал ТАСС глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов. По его словам, в районе прошла очередная облава.

Барбашов отметил, что людей арестовывают «по доносам».

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«Ищут именно тех, кто сотрудничает [с Россией], у кого пророссийские взгляды», — подчеркнул он.

В связи с этим глава Снигиревского района предположил, что Снигиревка станет «логистическим хабом» в намечающихся боевых действиях в районе Днепра. Украина, вероятно, проводит зачистку, чтобы не допустить утечки данных о перемещении войск.

Еще в конце июля Барбашов сообщал, что ВСУ в Снигиревке накапливают силы для штурма Днепра, готовят форсирование речного препятствия. Он заявлял, что в населенном пункте организуют штаб группировки украинских войск. Командованию ВС России передали необходимые сведения.

Контрнаступление ВСУ пока вызывает исключительно разочарование как у самих солдат (в том числе наемников ) и простых украинцев, так и у западных союзников.